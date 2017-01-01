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Камера наблюдения ночного клуба в Стамбуле зафиксировала одного из нападавших

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  • 1.01.2017, 12:29
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На видео мужчина в карнавальной одежде двигается между столами в зале.

Боевик в костюме Санта Клауса попал в объектив камеры наблюдения ночного клуба Reina. Несколько секунд видео, снятого во время нападения, показывают мужчину в карнавальной одежде, который двигается между столами в зале. Время действия – 1.23 по стамбульскому времени, сообщает gordonua.com.

Губернатор Стамбула Васип Шахин заявлял, что нападение произошло около часа ночи. В это время от 500 до 600 человек праздновали в клубе наступление Нового года.

По данным властей, погибло 39 человек.


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