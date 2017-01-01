Названы 12 самых эффективных способов борьбы с похмельем 11 1.01.2017, 12:39

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Что делать, если во время празднования вы перебрали с алкоголем, а 1-го января нужно быть человеком.

Советами с журналистами "Еврорадио" поделился заведующий сектором наркологии организационно-методического консультативного отдела РНПЦ психического здоровья, врач психиатр-нарколог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Максимчук.

"Похмелье — это реакция организма на такую дозу алкоголя, которую человек не может нормально переносить. Головная боль, плохое самочувствие, легкая тошнота — вот эти симптомы", — рассказывает Владимир Максимчук. Самые лучшие и удобные способы, по мнению, врача, следующие:

Вода

Выпить нужно полтора литра в течение 2-3 часов. Причем, пить нужно обязательно негазированную и легко подсоленную воду. Она снимает интоксикацию. Можно минералку, но она обязательно должна быть негазированной. Поэтому популярные грузинские марки не совсем подходят.

Таблетки

От головной боли можно принимать цитрамон. Это самое безопасное и лучшее средство, если накануне вы не рассчитали дозу алкоголя.

Руки

Если нет таблеток (или денег на них совсем не осталось) врачи советуют потереть виски, либо сильно, докрасна, растереть руками уши. Там есть рецепторы, которые тонизируют организм.

Лимоны

Кусками лимона также можно натереть виски (ударение на последний слог, а не то, что вы подумали) — это снимет головную боль. Некоторые советуют есть лимоны, но для получения эффекта нужно заглотнуть аж 5-6 фруктов. Серьезное испытание.

Томатный сок

Поможет даже стакан. Владимир Максимчук советует для лучшего эффекта добавить в сок немного перца и соли и пить это мелкими глотками.

Уголь

Нужно выпить несколько таблеток активированного угля. Очень хорошее средство.

Трава

Не та, о которой вы подумали, а травяные чаи. Мята, ромашка. Это намного лучше обычного черного чая и тем более кофе. Отлично против похмелья бороться с помощью имбирного корня — его можно купить в магазинах. Пить нужно горячий настой из него.

Кофе пить нельзя, так как оно воздействует на те же рецепторы, что и алкоголь, и в результате может даже усилить похмелье.

Нашатырный спирт

Шесть капель, больше не нужно. В стакан с водой, пить мелкими глотками.

Физкультура

Хороший способ (и абсолютно бесплатный). Несколько физических упражнений отлично помогут в борьбе с похмельем. Взбодрят организм.

Душ

Душ помогает и обычный тепленький, но если он контрастный — то холодный, то горячий — эффект будет намного лучше.

Мед

Также неплохо помогает от похмелья. Достаточно даже ложки. Можно добавить в травяной чай, либо съесть так.

Витамины

Эффект тот же, что и от меда, или от лимонов. В дополнение, витамины усилят замученный праздниками организм.