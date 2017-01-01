«Мы на пороге больших перемен»4
- 1.01.2017, 12:49
- 7,500
В такие времена народ обязан брать ответственность на себя и решать свою судьбу сам.
Об этом, подводя итоги 2016 года, написал руководитель республиканского общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко.
«Мне кажется, что главным итогом 2016 года стало то, что к нам постепенно приходит осознание того, что так, как сейчас живем - жить дальше нельзя, да и не получится уже.
Мы на пороге больших перемен, которые будут нам всем вызовом и проверкой.
Очевидно, что следующий год будет сложным и трудным во всех отношениях.
И наша задача – выжить и сохранить свою страну независимой.
Нужно верить в лучшее, нужно верить в себя, нужно не бояться совершать ошибок – главное действовать и идти вперед, и не стоять на месте и ждать покорно своей участи.
Не нужно думать, что кто-то придет и решит за нас все проблемы.
В трудные времена народ обязан брать ответственность на себя и решать свою судьбу сам.
Только так мы выживем и сделаем нашу страну сильной и независимой.
Отдавать полностью на откуп чиновникам свою жизнь – сегодня это недопустимо, слишком много ошибок они сделали за последнее время.
Вместе и сообща нужно искать выход из нынешней кризисной ситуации, потому что цена - это независимость нашей родной Беларуси.
Мы должны стать единой нацией и преодолеть сложный период, в котором все сегодня оказались.
Начинайте каждый с себя, своего рабочего места, своего места проживания.
Проявляйте активно свою гражданскую позицию, если видите несправедливость и ошибки.
Исходя из вышеизложенного, предлагаю объявить Новый, 2017 год, годом «Народных инициатив», в целях создания условий, направленных на эффективное развитие Беларуси.
С Новым Годом!»