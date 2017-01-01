Стало известно, что построят в Минске в 2017 году 9 1.01.2017, 12:59

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Почти пятую часть бюджета города направят на строительство третьей линии метро.

Названы подробности инвестиционной программы Минска на следующий год, сообщило в агентство "Минск-Новости".

Почти пятую часть всех бюджетных инвестиций направят на строительство третьей линии метрополитена.

"Из знаковых объектов можно назвать стадион "Динамо", реконструкцию которого предстоит завершить к концу 2017-го, активно будут возводить Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике, здание Верховного суда Республики Беларусь", — сообщило агентство.

Достаточно крупную сумму направят и на инженерно-транспортную инфраструктуру экспериментального многофункционального комплекса "Минск-Мир", включая строительство Южной магистрали от 3-го городского транспортного кольца до улицы Денисовской с транспортной развязкой, продолжения улицы Жуковского с двухуровневой развязкой, внутриквартальные сети.

В следующем году планируется строительство и развязки на первом транспортном кольце с проспектом Дзержинского, специалисты преступят к работам по организации правоповоротного съезда с улицы Маяковского на Аранскую. Некоторые корпуса будут реконструированы у столичных клинических больниц, поликлиник и городского онкологического диспансера.

Построят в 2017 году и две новые школы — в Каменной горке и Масюковщине, а также пять детских садов. В соответствии с инвестиционной программой, будут построены новые бассейны в Минске, а также разработаны проекты реконструкции кинотеатров "Победа" и "Москва", а также Музыкального театра и памятников Лошицкого парка.