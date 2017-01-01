10 фото о том, как прошел 2016 год у белорусов в АТО 2 1.01.2017, 13:22

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Они сражаются не только за Украину, на Донбассе они сражаются и за Беларусь.

«Им непросто. Домой путь закрыт. В Украине различные политические силы вместо благодарности, пытаются лишить их всех возможностей легально проживать. Свои среди чужих, чужие среди своих. Но ребята не унывают, и продолжают свою борьбу, несмотря ни на что», - цитирует belaruspartisan.org блогера и политзаключенного Эдуарда Пальчиса.

На фото:

Тактические учения. Январь 2016-го.

Занятия по мед.подготовке. Зима 2016-го.

Неразорвавшаяся мина сператистов в качестве сувенира. Апрель 2016-го.

Радиоведущий и шоумен Сергей Кузин приехал поддержать бойцов. Весна 2016-го.

Амина Окуева на стенде беларусов в киевском военном музее.

Боец Зубр. Промышленная зона Авдеевки. Июнь 2016-го года.

Город Марьинка, Донецкая область. Осень 2016-го.

400 метров от позиций сепаратистов. Осень 2016-го.

Боец Вилли, город Марьинка. Осень 2016-го.

Занятия спортом на передовой у окраины Донецка. Декабрь 2016-го.