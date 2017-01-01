закрыть
1 января 2017, воскресенье, 15:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

10 фото о том, как прошел 2016 год у белорусов в АТО

2
  • 1.01.2017, 13:22
  • 6,761

Они сражаются не только за Украину, на Донбассе они сражаются и за Беларусь.

«Им непросто. Домой путь закрыт. В Украине различные политические силы вместо благодарности, пытаются лишить их всех возможностей легально проживать. Свои среди чужих, чужие среди своих. Но ребята не унывают, и продолжают свою борьбу, несмотря ни на что», - цитирует belaruspartisan.org блогера и политзаключенного Эдуарда Пальчиса.

На фото:

Тактические учения. Январь 2016-го.

Занятия по мед.подготовке. Зима 2016-го.

Неразорвавшаяся мина сператистов в качестве сувенира. Апрель 2016-го.

Радиоведущий и шоумен Сергей Кузин приехал поддержать бойцов. Весна 2016-го.

Амина Окуева на стенде беларусов в киевском военном музее.

Боец Зубр. Промышленная зона Авдеевки. Июнь 2016-го года.

Город Марьинка, Донецкая область. Осень 2016-го.

400 метров от позиций сепаратистов. Осень 2016-го.

Боец Вилли, город Марьинка. Осень 2016-го.

Занятия спортом на передовой у окраины Донецка. Декабрь 2016-го.


Мнение

Отсчет начинается
Отсчет начинается Ирина Халип
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены Наталья Радина
Шаг к закону
Шаг к закону Ольга Майорова
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко Владимир Халип


Интервью

Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус