Португалец Антониу Гутерриш вступил в должность генсека ООН 1 1.01.2017, 13:41

Антониу Гутерриш

Главной своей задачей новый генсек ООН объявил «защиту достоинства человеческой личности».

1 января 2017 года вступил в должность девятый генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Португалия).

На этом посту он сменил Пан Ги Муна (Южная Корея), который возглавлял организацию два срока — в течение 10 лет.

«Генеральный секретарь, который был непосредственным свидетелем страданий самых обездоленных людей на нашей планете (в лагерях беженцев и зонах боевых действий), преисполнен решимости сделать центральным элементом своей работы защиту достоинства человеческой личности и заниматься мирным посредничеством, наведением мостов и поощрением реформ и инноваций», — говорится в сообщении пресс-службы представительства ООН в Беларуси.

До своего избрания на пост генсекретаря Гутерриш с июня 2005 года по декабрь 2015 года занимал должность верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Более 20 лет проработал в правительстве и на государственной службе. В 1995—2002 годах Гутерриш занимал пост премьер-министра Португалии.

В качестве председателя Европейского совета в начале 2000 года он сыграл ведущую роль в принятии Лиссабонской программы роста и занятости, а также был сопредседателем первого саммита Европейского союза и Африки, отмечает пресс-служба представительства ООН в Беларуси.

Антониу Гутерриш родился в 1949 году в Лиссабоне, окончил Высший технический институт по специальности «инженерное дело». Свободно владеет португальским, английским, испанским и французским языками.

Женат на Катарине ди Алмейда Ваш Пинту, занимающей пост заместителя мэра Лиссабона по вопросам культуры, имеет двоих родных детей, одного приемного сына и трех внуков.