Движение солидарности «Разам»: В 2017 году нам нужна белорусская власть 2 1.01.2017, 13:59

В этом году мы должны приблизиться к нашей общей цели – сделать Беларусь демократической и независимой.

Об этом говорится в новогоднем поздравлении белорусам от лидеров движения солидарности «Разам» Юрия Ляшенко, Александра Макаева и Елены Толстой.

«Для движения этот год был и трудным и плодотворным одновременно. Два съезда, формирование Сейма и два его заседания, многочисленные акции, суды над нашими активистами, штрафы, бешеное давление со стороны режима на нашего лидера... Но мы надеемся, что эта работа для Беларуси, для ее будущего не пропадет зря, и мы доживем до настоящей Беларуси!

Этот год был начат акцией увековечения памяти Михаила Жизневского на его родине, в Гомеле. И в следующем, 2017 году, мы приглашаем вас принять участие в такой же акции, которая состоится 22 января.

В 2017 году мы должны быть вместе, для того, чтобы Беларусь была независимой и демократической страной, так как только через государство можно решить все социальные, экономические и культурные проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся ежедневно. Для этого нужно, чтобы была независимость и белорусская власть.

Поздравляем с праздниками всех белорусов и друзей Беларуси!

Пусть следующий год поможет осуществить как ваши личные мечты, так и нашу общую надежду жить в независимой, сильной, богатой и мирной стране!

Жыве Беларусь!»