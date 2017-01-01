Трамп в поздравлении с Новым годом пообещал вернуть США величие 2 1.01.2017, 14:19

Дональд Трамп встретил 2017 год в своей резиденции во Флориде в компании Сильвестра Сталлоне и более 800 гостей.

Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье поздравил соотечественников с Новым годом и пообещал, что после вступления в должность приступит к работе над возвращением стране ее величия.

"С Новым годом, и всего вам самого хорошего. Я жду великолепного и полного процветания 2017 года в то время как мы будем работать все вместе, чтобы сделать Америку снова великой", - написал он в твиттере, сообщает "Интерфакс".

Днем ранее Трамп поздравил с праздником и своих недоброжелателей

"С Новым годом всех, в том числе и моих многочисленных врагов, а также - тех, кто боролся против меня и проиграл столь разгромно, что теперь не знают, что им делать. С любовью!", - написал избранный президент 31 декабря.

Как сообщалось, Трамп встретил 2017 год в своей резиденции во Флориде "Мар-а-Лаго" в компании более 800 гостей. В частности, среди приглашенных оказались актер Сильвестр Сталлоне и музыкальный продюсер Куинси Джонс. Американские СМИ уже публикуют фотографии с этой вечеринки, на которых, в частности, можно увидеть детей Трампа и Сталлоне.