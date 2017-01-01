Самые впечатляющие автомобильные видео 2016 года 1 1.01.2017, 14:29

Большая часть автоновостей этого года была связана с неудержимым развитием беспилотных технологий.

На память об уходящем 2016-м издание newsru.com предложило небольшую подборку запоминающихся видеороликов, связанных с автомобильной и транспортной тематикой, - эффектных, забавных и местами безумных.

Большая часть автоновостей этого года была связана с неудержимым развитием беспилотных технологий - и, судя по всему, так теперь будет все ближайшее и отдаленное будущее. В последние дни декабря появилось убедительное видео, которое снимает все сомнения в потенциале таких технологий. Автопилот Tesla предупреждает об аварии на автобане за секунду до нее:

Рубрика "Без комментариев": гонки в аэропорту Казани:

Самое курьезное ДТП года - на ледяной горке в Монреале:

Наверное, самая странная выходка года: пенсионер из Латвии вырыл яму, налил в нее 12 000 литров колы и прыгнул туда на машине:

Просто лососи, переползающие дорогу:

Рубрика "Самый добрый водитель года":

Самое большое обещание и провал года - гигантский арочный трамвай в Китае:

Еще более многообещающий, но в то же время реалистичный проект: сверхзвуковая транспортировка пассажиров в системе Hyperloop, первый коммерческий вариант которой недавно было решено построить в ОАЭ к 2020 году:

Рубрика "Вечное: дороги России":

Транспортировка холодильника на "Ладе":

Когда возраст в радость: две американские бабушки от души "зажгли" на суперкаре Lamborghini: