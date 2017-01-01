Песков рассказал, как Путин довел его до «суицидального состояния» 1.01.2017, 14:49

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Спикера Кремля подвела его «максимальная концентрация».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что однажды Владимир Путин своим вопросом довел его до "суицидального состояния".

В эфире российской шоу-программы "Международная пилорама", которая выходит на НТВ, спикер Кремля рассказал, что часто он закрывает глава во время различных заседаний, поскольку в этот момент у него наступает "максимальная концентрация" восприятия. Во время послания президента РФ Федеральному собранию телекамеры засняли его именно в таком состоянии.

Как отметил Песков, после этого Путин, увидев эти кадры, позвонил ему, чтобы узнать мнение по поводу своего выступления.

"Он говорит: "Дмитрий Сергеевич, вот эти моменты, акценты, как вы считаете, как они прозвучали?" Я говорю: "Владимир Владимирович, великолепно, мне кажется, это прямо в цель, это достигло аудитории". И после небольшой паузы вдруг прозвучал вопрос: "А вы откуда знаете, Дмитрий Сергеевич?" И вот на этот вопрос я не знал, что ответить. Я стал мычать нервно. И голос мне тихо сказал: "Вы же спали все время, Дмитрий Сергеевич", – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Путина добавил, что в тот момент пребывал в "суицидальном состоянии".