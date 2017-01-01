Власти начали поэтапное повышение пенсионного возраста 19 1.01.2017, 15:09

5,790

Фото: belta.by

С 1 января ежегодно на шесть месяцев будет повышаться пенсионный возраст до достижения мужчинами 63 лет, женщинами — 58 лет.

1 января в Беларуси начинается поэтапное увеличение пенсионного возраста. Это предусмотрено указом Лукашенко № 137 "О совершенствовании пенсионного обеспечения", который был подписан в апреле минувшего года.

С 1 января ежегодно на шесть месяцев будет повышаться пенсионный возраст до достижения мужчинами 63 лет, женщинами — 58 лет (ранее пенсионный возраст для мужчин начинался в 60 лет, для женщин — в 55 лет), сообщает БелПАН.

Аналогичное увеличение — на три года в течение шести лет — предусмотрено для работников, имеющих право на льготные трудовые пенсии и пенсии за выслугу лет, а также для военнослужащих.

Руководителям всех организаций независимо от форм собственности рекомендовано шире применять практику участия нанимателей и работников в программах добровольного страхования дополнительной пенсии.

По данным статистики, пенсионеры составляют 23,9% от всего населения и 40,3% — от трудоспособного населения Беларуси. Согласно прогнозу демографов Национальной академии наук, к 2020 году доля пенсионеров в общей численности населения вырастет до 26,4%, к 2030 году — до 28,7%, а к 2050-му пенсионерами будет треть населения страны.

С учетом этого, считают эксперты, власти будут вынуждены и в дальнейшем идти на столь непопулярную меру, как увеличение пенсионного возраста. По их прогнозам, в перспективе пенсионный возраст в Беларуси будет увеличен до 65 лет.