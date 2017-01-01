Астролог: В год Огненного Петуха важно отказаться от того, что отжило и требует замены 9 1.01.2017, 15:19

6,517

2017 год будет удачным для сильных и решительных сторонников перемен.

В 2017 году экономическая ситуация в Беларуси будет ухудшаться, рубль упадет, прогнозирует белорусский астролог Владимир Васюк.

"Очень неблагоприятное положение планет в гороскопе нашего государства сформирует не лучшие тенденции в экономической и политической жизни страны во второй половине февраля, первой половине марта, а также в первой половине мая 2017 года", — рассказал Васюк БелаПАН.

По его словам, хорошо сможет заработать тот, кто умеет соизмерять свои возможности и способности. "Необоснованный оптимизм в этом году будет не в моде", — заметил астролог.

Существенно возрастут риски инвестиций. По словам Васюка, инвестировать в бизнес следует, исходя из минимально возможных ожиданий отдачи.

Белорусский рубль будет падать по отношению ко всем валютам за исключением российского рубля, прогнозирует астролог. Для России, по словам Васюка, 2017 год будет аналогичен 1998-му, "когда цикл затмений, аналогичный тем, которые пройдут в 2017 году, породил дефолт со всеми вытекающими отсюда последствиями".

Тем временем мировая экономика будет очень медленно расти. "В годы Петуха конъюнктура мировых валютных и фондовых рынков обычно достигает своих исторических экстремальных значений для того, чтобы в последующие годы измениться на противоположную", — отметил астролог.

По словам Васюка, в годы, аналогичные наступившему, чувствовать себя слабым небезопасно. "Если страна или политическая сила позиционирует себя как слабая, правила игры и условия противостояния навязывает сильнейший. До тех пор, пока сильнейший не определен, а противоборствующие политические силы демонстрируют готовность отстаивать свои интересы, наблюдается шаткое, способное в любой момент нарушиться равновесие. Поэтому 2017 год будет периодом хрупкого динамического равновесия, а не статического мира", — говорит астролог.

Что касается природных катаклизмов, то, по его прогнозам, в зону риска попадают южные регионы Беларуси, расположенные на оси городов Брест — Пинск — Мозырь — Гомель. Здесь активные движения воздушных масс будут провоцировать сильные ветра, штормоподобные явления со всеми вытекающими отсюда последствиями.

"Если говорить о техногенных катастрофах, их вероятность будет высокой в северных и северо-восточных регионах Беларуси по линии городов Ошмяны — Браслав. Напряженное взаимодействие Юпитера с Плутоном и Венерой создаст основу для этого в феврале, апреле-мае и в ноябре 2017 года", — отметил Васюк.

При всем при том, добавил он, звезды говорят, что 2017 год предоставит немало шансов преуспеть, следует лишь помнить о главном — в годы Огненного Петуха важно вовремя отказываться от того, что отжило и требует замены. "Мир не стоит на месте, он постоянно развивается. И вопрос выбора — либо поспевать за ним, постоянно совершенствуясь, либо оказаться в стороне и тем самым упустить хорошие шансы прогресса и роста", — подчеркнул астролог.