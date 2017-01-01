«Несите ваши деньги»: В РФ разрешили платить налоги друг за друга 1 1.01.2017, 15:50

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Фото: Reuters

В новом налоговом кодексе также предусмотрен вариант с «переплатой».

Сегодня в России вступили в силу поправки в налоговый кодекс, которые разрешают гражданам оплачивать налоги не только за себя, но и за других, сообщает РИА «Новости».

Теперь «уплата налога может быть произведена за налогоплательщика любым иным лицом».

Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин рассказывал о большом количестве жалоб от граждан в связи с тем, что налоговые платежи, которые они уплатили, например, за близких родственников: муж за жену, дети за пожилых родителей и так далее, не были зачтены, поскольку нормы законодательства не позволяли проводить такой платеж.

Ранее ФНС сообщала также, что технологически полностью готова к данным нововведениям: внесены изменения в правила заполнения платежных поручений, где обязательно указывается ИНН плательщика и ИНН того, за кого уплатили налог.

Предусмотрен и вариант с переплатой.

И это не новогодний розыгрыш.