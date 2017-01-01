Синоптики: Трескучих морозов в январе не будет 5 1.01.2017, 15:59

4,912

Температура воздуха в Беларуси ожидается выше климатической нормы.

В январе средняя месячная температура воздуха ожидается на 1 градус выше климатической нормы, которая составляет минус 4,5-8 градусов. Об этом написал на своей страничке в Facebook начальник Гидромета Дмитрий Рябов, передает interfax.by.

«Основным климатообразующим фактором в январе будут являться циркуляционные процессы в атмосфере, для которых характерно чередование влажного и теплого воздуха с Атлантики и холодного континентального воздуха, приходящего с востока и северо-востока. Господство то влажных и теплых, то холодных воздушных масс создаст неустойчивый характер погоды», – отметил Рябов.

Он также подчеркнул, что за период инструментальных наблюдений в Беларуси не было ни одной зимы без оттепелей. Для оттепельных периодов будет характерна пасмурная с осадками (в виде мокрого снега и дождя), ветрами и туманами погода. В январе в среднем бывает 7-14 дней с оттепелью.

Рябов предупредил: «Когда на территорию республики с севера и северо-востока начнет проникать арктический воздух, будет устанавливаться морозная погода. Температура воздуха в такие периоды понизится, преимущественно по северо-востоку страны, до минус 20-22 градусов. В морозные периоды могут наблюдаться метели, зернистая и кристаллическая изморозь».

По информации Рябова, месячное количество осадков в январе 2017 г. предполагается больше средних многолетних значений. (В январе в среднем бывает 14-20 дней с осадками, их месячное количество обычно колеблется от 32 мм до 46 мм.) В январе в среднем отмечается 2-10 дней с туманами, 2-4 дня – с гололедом и 3-9 дней – с изморозью. На протяжении месяца в среднем бывает 3-8 дней с метелью, в отдельные годы их число достигает 7-15 дней.