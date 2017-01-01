Белоруска узнала от литовских пограничников о дате 32 декабря 8 1.01.2017, 17:20

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Штамп с пересечением границы в этот день поставили на переходе Привалка-Райгардас.

Как правило, пограничники работают круглосуточно, включая праздники. Сотрудники пропускного пункта Райгардас не исключение. Именно вчера здесь произошел курьезный случай с одной из читательниц onliner.by Катериной: литовские таможенники по ошибке поставили в паспорт белоруски штамп с датой 32 декабря.

Позже литовцы просто перечеркнули ошибочный штамп и поставили отметку с правильной датой — 31 декабря 2016 года. С белорусской стороны данный пропускной пункт находится возле деревни Привалка.