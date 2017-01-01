Десять 100-летних юбилеев, которые следует почтить в 2017-м 1 1.01.2017, 16:29

5,335

В наступившем году у белорусов не раз появится повод для гордости за свою историю.

«Радыё Рацыя» предлагает 10 юбилейных дат, которые белорусы не должны в 2017 году оставить без внимания.

13 марта

100 лет назад в Петербурге погиб Владимир Хлебцевич, участник белорусского общественно-литературного движения начала 20 в. Уроженец Жировичей. Похоронен на чужбине в Сызрани (Самарская область).

27 апреля

100 лет назад в Варшаве умер Лазарь Заменгоф, врач, изобретатель языка эсперанто, который родился в Белостоке и некоторое время жил в Гродно.

25 мая

100 лет назад умер Максим Богданович, белорусский поэт, переводчик, критик. Похоронен в Ялте на старом городском кладбище.

30 июля

100 лет назад умер Иоанн Курчевский, белорусский католический священник, историк, педагог. Родился в городке Данюшево (Сморгонский р-н).

4 августа

100 лет назад в Одессе родился Янка Брыль, белорусский народный писатель.

23 августа

100 лет назад в Таллинне (Эстония) родился Пимен Панченко, народный поэт Беларуси.

5 сентября

100 лет назад в д. Городечно (Новогрудский район) родился Язэп Сажич, деятель белорусской эмиграции (США), председатель Рады БНР с 1982 по 1997.

22 сентября

100 лет назад на Западном фронте погиб Игнатий Буйницкий, белорусский актер, режиссер, основоположник белорусского национального театра.

Был похоронен около Молодечно на солдатском кладбище у деревни Полочаны, позже перезахоронен в д. Полевачи (Глубокский р-н).

21 октября

100 лет назад в Петрограде вышел первый номер газеты "Беларуская крыніца" ( "Bielaruskaja krynica"). № 3 вышел в Минске, с 7.9.1919 до 12.7.1940 издавалась в Вильно. Выходила с перерывами, печаталась то латиницей, то кириллицей, в 1934-39 - обоими шрифтами.

14-18 декабря

100 лет назад в Минске прошел Первый Всебелорусский съезд. Был разогнан большевиками в ночь с 17 на 18 декабря 1917 года. После этого на нелегальном заседании была избрана Рада Всебелорусского съезда.