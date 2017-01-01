В Финляндии безработным начали платить по 560 евро в месяц 29 1.01.2017, 16:38

3,916

Фото: travel.ru

C 1 января в стране стартовал проект по выплате безусловного базового дохода.

Финляндия вошла в 2017 год в качестве первой страны мира, где некоторые граждане получают базовый доход — безусловные выплаты от государства, которые не зависят от их дохода или социального статуса. Первыми участниками эксперимента стали выбранные по жребию 2000 безработных, сообщает newsru.com.

Те, кто будут получать базовый доход, в течение двух лет не будут получать пособия по безработице. 560 евро — это средний размер пособия по безработице после вычета налогов. Именно такую сумму будет перечислять пенсионное агентство Kela участникам эксперимента. По меркам Финляндии со средней зарплатой свыше 3000 евро это скромная сумма.

Таким образом, в начале эксперимента уровень доходов безработных финнов останется почти неизменным. Его цель — выяснить, побуждает ли дополнительный доход в размере 560 евро принять работу, в том числе низкооплачиваемую. Разница по сравнению с пособием по безработице в том, что нашедший работу сохраняет базовый доход. А в случае с пособием по безработице он должен учитывать, что, устроившись на работу, лишится его. Это приводит к тому, что безработные не желают принимать предложения о временном трудоустройстве, теряя право на пособия. А государству не надо тратить ресурсы на то, чтобы выяснять, занимается ли безработный активными поисками заработка, как этого требует законодательство.

При этом выплата базового дохода будет прекращена, если участник станет получать пособие по уходу за детьми дома, переедет за границу или начнет службу в армии.

Критики начинания утверждают, что если оно будет распространено на все население Финляндии, то это будет стоит огромных денег. Кроме того, значительная часть денег из казны попадет в карман людям, которые могут обеспечить себя самостоятельно. Впрочем, с точки зрения государственных финансов для тех, кто зарабатывает и платит налоги, сумма безусловного дохода является налоговым вычетом, а не подарком.

Концепция безусловного (базового) дохода исходит из того, что все совершеннолетние граждане получают одинаковую базовую сумму вместо соцвыплат, независимо от занятости и экономической ситуации. Частичное введение такой модели подразумевает, что в дополнение к нему при необходимости могут выплачиваться социальные пособия. Среди современных экономистов сторонником гарантированного дохода как замены социальных пособий является Милтон Фридман, создатель теории рыночного капитализма.