Накануне Года Петуха в Чаусах сгорел павильон «Петруха»2
- 1.01.2017, 16:49
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Спасателям удалось погасить пожар на рынке в Чаусах, но куриные окорочка обуглились.
Спасатели ликвидировали пожар на рынке в Чаусах, сообщили БелТА в Могилевском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в торговом павильоне "Петруха" на территории рынка Чаусского райпо поступило вечером 31 декабря. Когда спасатели прибыли к месту вызова, происходило открытое горение внутри павильона по продаже мясных полуфабрикатов.
В результате пожара повреждена внутренняя отделка павильона, холодильник, частично продукция. Пострадавших нет.
Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.