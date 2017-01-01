Накануне Года Петуха в Чаусах сгорел павильон «Петруха» 2 1.01.2017, 16:49

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Спасателям удалось погасить пожар на рынке в Чаусах, но куриные окорочка обуглились.

Спасатели ликвидировали пожар на рынке в Чаусах, сообщили БелТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в торговом павильоне "Петруха" на территории рынка Чаусского райпо поступило вечером 31 декабря. Когда спасатели прибыли к месту вызова, происходило открытое горение внутри павильона по продаже мясных полуфабрикатов.

В результате пожара повреждена внутренняя отделка павильона, холодильник, частично продукция. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.