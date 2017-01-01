13 новогодних елок, от красоты которых замирает сердце 7 1.01.2017, 16:59

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Символ Нового года и Рождества в некоторых годах мира украсили как настоящее произведение искусства.

Елка – символ Нового года почти во всех странах мира. Как только главные героини праздника во всей красе появляются на улицах городов, сразу возникает новогоднее настроение и ощущение приближающегося торжества. Сердце замирает от красоты и великолепия, когда любуешься ими, пишет AdMe.ru.

Раквере, Эстония

На главной городской площади установлена необычная красочная инсталляция, которая лишь внешне напоминает новогоднюю елку. Конструкция создана из оконных рам, а на стекла нанесены загадочные силуэты.

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Главная рождественская елка Бразилии — самая высокая плавучая елка в мире. Ее высота — 85 м, и установлена она на понтоне так, чтобы ею можно было любоваться со всех городских набережных. Каждую ночь на ней зажигается около 3 млн огней.

Лиссабон, Португалия

Площадь Росиу называют «сердцем Лиссабона». Раньше здесь устраивали корриды и располагался ипподром, а теперь — красивейшая полупрозрачная рождественская ель.

Париж, Франция

«Галерея Лафайет» — мекка французского шопинга. Каждое Рождество в центре главного здания появляется роскошная 21-метровая елка — символ новогоднего Парижа. «Наряды» елки меняются каждый год и никогда не повторяются.

Богота, Колумбия

Оригинальная рождественская елка-конус установлена в центральном парке Симона Боливара.

Мадрид, Испания

На шумной и веселой площади испанской столицы Пуэрта-дель-Соль установлена 35-метровая рождественская красавица.

Вильнюс, Литва

Главная елка страны зажигается на Кафедральной площади. Она похожа на уютный домик с окошками и фонариками и будто подсказывает, что главный зимний праздник нужно встречать дома с родными и близкими.

Тбилиси, Грузия

Новогодняя елка на площади Свободы в Тбилиси представляет собой конструкцию из освещения на постаменте памятника Святому Георгию и признана одной из самых оригинальных елок мира.

Аляска, США

В Северной Америке с 1976 года существует традиция празднования Нового года с отказом от алкоголя — так называемая «первая ночь».

Сиань, Китай

Рождество наряду с Днем святого Валентина и Хеллоуином становится все более популярным праздником в китайской культуре. В начале декабря зажигаются рождественские елки, и соседствуют они с традиционными китайскими пагодами.

Сингапур

20-метровую конусовидную елку в Парке орхидей в Сингапуре украшают более 28 тыс. сверкающих кристаллов Swarovski. Эта рождественская красавица изнутри полая: в нее можно войти и там под праздничную музыку можно полюбоваться зеркальной люстрой, украшенной нитями с кристаллами и цветными хрустальными елочными шарами Swarovski.

Краков, Польша

Традиционную рождественскую елку в Кракове устанавливают на Ярмарочной площади, где можно купить сувениры и подарочки к Новому году.

Тайбэй, Китай

Стеклянная 36-метровая елка устанавливается недалеко от здания муниципалитета Тайбэя. Каждый вечер на ее поверхности транслируется красочное световое 3D-шоу, а для маленьких зрителей — мультики.