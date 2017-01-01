Петр Порошенко: Грядущий год будет особенным для Украины 1 1.01.2017, 17:15

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О важнейших уроках истории не стоит забывать даже в новогоднюю ночь.

Об этом в новогоднем обращении заявил президент Украины Петр Порошенко:

«Поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. Легко еще не будет, но и худшее в экономике – позади.

Мы преодолели шок от разрушения части индустриального потенциала, вызванного военной агрессией. Так же, как и от враждебного закрытия Россией рынка для наших товаров, от торговой и транспортной блокады.

Мы адаптировали наше хозяйство к новым условиям. Нам удалось восстановить экономический рост. И это позволяет в новом году держать курс на увеличение доходов украинцев.

Мы укрепили нашу обороноспособность. Справиться с задачей удалось без мобилизации. Армия становится контрактной, а защитник Отечества – одна из самых благородных профессий.

Впервые в истории не купили ни одного кубометра газа из России – и это большой шаг к энергетической независимости!

Как единый народ, мы радовались победе Джамалы на Евровидении, огромному успеху украинских паралимпийцев и медалям олимпийцев в Рио-де-Жанейро, точным ударам наших боксеров.

Грядущий год – особенный. Это – год столетия Украинской национальной революции.

Но тогда украинцы, вместо того, чтобы сплотиться против внешних угроз, воевали между собой. И сейчас, если не сделать выводов, бездумное политическое противостояние может легко вернуть экономику назад, в пике. Политику – погрузить в анархию. А страну – сделать добычей агрессора.

О важнейших уроках истории не стоит забывать даже в новогоднюю ночь. Я сделал выводы. Чужих ошибок – не повторю. И другим – не дам.

Главной своей задачей вижу поддержку надлежащих политических условий для развития страны. И конечно же – усиление нашей обороноспособности, укрепление международной поддержки Украины, сближение с Евросоюзом и НАТО».

Президент Украины также обратился к солдатам в зоне АТО и жителям временно оккупированных Россией территорий:

«Славные украинские воины! Вся страна благодарит вас за то, что дарите нам эту мирную праздничную ночь. За то, что гарантируете защиту в новом году.

От имени всей Украины поздравляю вас, наши соотечественники, братья и сестры в Крыму, Севастополе и отдельных районах Донетчины и Луганщины. Российская оккупация – временна. Мы обязательно объединимся».