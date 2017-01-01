Власти озадачили любителей иномарок еще одним сюрпризом 28 1.01.2017, 17:39

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С 1 января изменяются требования к ввозим в Беларусь авто.

Требование об обязательном оснащении транспортных средств в странах Евразийского экономического союза устройствами вызова экстренных оперативных служб («тревожной кнопкой») вступает в силу с 1 января 2017 года.

Это предусмотрено техническим регламентом ЕАЭС "О безопасности колесных транспортных средств", сообщает БелТА.

"Речь идет о машинах, выпускаемых в ЕАЭС и принадлежащих к типу, оценка соответствия которого не была проведена до названной даты, - пояснили в Евразийской экономической комиссии. - Требование не распространяется на автомобили, находившиеся в эксплуатации до вступления в силу новой нормы".

Как отметил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков, обязательная установка на автотранспорте такого оборудования является важным этапом проводимой ЕЭК совместно с государствами союза работы по дальнейшему повышению безопасности колесных транспортных средств. В случае аварии установленное на машине оборудование в автоматическом режиме или при нажатии тревожной кнопки информирует соответствующие службы. Получив сигнал, они максимально быстро направляют свои бригады, в том числе медицинскую, на место происшествия. Соблюдается правило так называемого "золотого часа", когда пострадавший имеет наибольшие шансы на выживание.

"Оперативное оказание медпомощи и сохранение жизней, собственно, и является главной целью создания национальных систем вызова экстренных служб в союзных странах", - подчеркнули в ЕЭК.

Большинство типов транспортных средств, выпускаемых в обращение в государствах ЕАЭС, прошли подтверждение по новым требованиям. Так, по информации Минпромторга России, к 20 декабря 2016 года все основные автомобильные бренды - от массового сегмента (LADA, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen и др.) до премиального (BMW, Mercedes, Porsche, Bentley, Rolls Royce и др.), поставляющие свою продукцию в союз, завершили либо завершают оснащение автомобилей тревожной системой.

В отношении машин, ввозимых физическими лицами из третьих стран, будут действовать те же требования. Гражданам, желающим в частном порядке ввезти в ЕАЭС после 1 января 2017 года транспорт (как новый, так и бывший в употреблении), необходимо помнить, что, например, легковой автомобиль должен иметь встроенную работоспособную систему вызова экстренных оперативных служб.