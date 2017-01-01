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Цукерберг заблокировал аккаунт реального Санта Клауса

  • 1.01.2017, 17:49
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Руководство Facebook не поверило, что человек с таким именем и фамилией действительно живет на Северном полюсе.

Facebook заблокировал, а затем восстановил аккаунт жителя городка Норт-Поул (Северный полюс) на Аляске, поскольку менеджеры соцсети не поверили, что его обладатель действительно живет в таком населенном пункте и носит имя Санта Клаус.

Как сообщает местная газета Fairbanks Daily News-Miner, Клаус, который входит в муниципальный совет Норт-Поула, заявил, что ему не предоставляли объяснений по поводу блокировки аккаунта (перевод – nv.ua).

Клаус вынужден был предоставить различные документы подтверждающие его личность для того, чтобы восстановить свою страничку.

Отмечается, что житель Аляски предоставил водительские права и приказ о назначении в городской совет Норт-Поула.

Представитель Facebook извинилась за блокировку аккаунта и сообщила, что это произошло по ошибке.


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