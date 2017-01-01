Сменилось руководство ОДКБ 4 1.01.2017, 18:09

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Организацией, которая может вводить войска в Беларусь, будет командовать российский генерал.

Заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семериков приступил к исполнению обязанностей главы этой организации в связи с истечением 31 декабря 2016 года срока действия полномочий занимавшего этот пост Николая Бордюжи. Об этом сообщила пресс-служба ОДКБ.

«В связи с истечением 31 декабря 2016 года срока полномочий генерального секретаря ОДКБ Бордюжи Николая Николаевича, установленных решением Совета коллективной безопасности ОДКБ «О генеральном секретаре Организации Договора о коллективной безопасности» от 21 декабря 2015 года, исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2017 года возложено на заместителя генерального секретаря ОДКБ Семерикова Валерия Анатольевича», — говорится в сообщении.

Николай Бордюжа занимал пост генсека ОДКБ с 2003 года. В декабре 2015 года на прошедшем в Москве саммите организации было принято решение о продлении срока его полномочий до 1 января 2017 года. 26 декабря 2016 года Бордюжа сообщил, что вопрос о новом генсеке будет решен на заседании Совета ОДКБ в апреле 2017 года.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в настоящее время рассматривается несколько кандидатур на пост главы организации, но решение пока не принято.

Валерий Семериков родился 28 июня 1954 года в Кировской области.

В 1975 году закончил Киевское высшее танковое инженерное училище и был откомандирован для прохождения военной службы в Пограничные войска КГБ СССР. На протяжении 11 лет проходил службу в войсках Краснознаменного Забайкальского пограничного округа. По окончании Военной академии бронетанковых войск продолжил военную службу в центральном аппарате Пограничных войск на различных должностях. В 1994 году был назначен заместителем командующего Северо-Западного пограничного округа по вооружению.

В 1997 году после окончания Академии Генерального штаба ВС РФ был назначен начальником штаба Вооружения Федеральной Пограничной Службы России, затем заместителем директора ФПС России, и первым заместителем директора ФПС России.

С 2003 года по настоящее время является заместителем Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности.

Участник боевых действий на территории ДРА, награжден многими орденами и медалями. Генерал-полковник запаса.