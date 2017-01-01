Назван продукт, который помогает бросить курить 7 1.01.2017, 18:19

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Одна порция этого продукта в день значительно повысит твои шансы раз и навсегда попрощаться с зависимостью от никотина.

Курить теперь не модно. В этом уверена вся мировая общественность. Что же делать, если традиционные методы борьбы с курением тебе не помогают?

Попробуй употреблять в пищу продукты, которые снижают дискомфорт, возникающий при отказе от сигарет, советует издание liza.ua.

Ученые из Германии считают, что тем, кто желает распрощаться с никотиновой зависимостью навсегда, следует включить в свой рацион баклажаны. Оказывается, в этом овоще содержится никотиновая кислота (витамин РР), которая помогает справиться с вредной привычкой.

Готовь из баклажанов каждый день и очень скоро забудешь о курении! Овощное рагу, рататуй, соте – ты можешь подобрать один из проверенных рецептов на кулинарном сайте или придумать блюдо самостоятельно.

Между прочим, в баклажанах содержатся полезные вещества, которые улучшают пищеварение, понижают уровень вредного холестерина и укрепляют кости. Сок этих овощей обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Его используют для промывания свежих ран.

Не помог никотиновый пластырь и литература о вреде курения? Попробуй рационально питаться. Одна порция тушеных баклажанов в день значительно повысит твои шансы раз и навсегда попрощаться со своей зависимостью.