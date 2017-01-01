10 лучших сериалов, которые стоит пересмотреть в новогодние выходные 1 1.01.2017, 18:52

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Раз в году можно себе позволить смотреть фильмы целый день, не вставая с постели.

Поэтому издание citydog.by собрало лучшие (по его версии) сериалы 2016 года.

№1. «ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА»

8 серий, 6 часов 41 минута

Почему стоит посмотреть: настоящая ода 1980-м. Даже нам, тем, кто родился еще в БССР и испытал культурный шок от «Инопланетянина», первых серий «Звездных войн» и «Керри» уже в подростковом возрасте, этот телефильм кажется настолько близким и понятным, что каждую его сцену захочется смаковать (простите за высокопарность) бесконечно.

Удивительно точная и кропотливая стилизация под эпоху появления первых Walkman (найдите в нете бэкстейджи о том, как создавали начальные титры сериала), неплохой сюжет подросткового детектива с примесью фантастики и очень приятное дежавю.

Будет ли продолжение: да, даже вышел тизер второго сезона.

№2. «МОЛОДОЙ ПАПА»

10 серий, 9 часов 7 минут

Почему стоит посмотреть: Паоло Соррентино, автор нашумевшей «Юности», показал два первых эпизода сериала на Венецианском фестивале. Где его приняли хорошо, если не сказать больше. Нет, это не ремарка, а очень однозначный тизер: смотреть обязательно.

Соррентино часто называют кинохудожником: то, как он выстраивает кадр, то, как разыгрываются мизансцены, то, как он показывает новые грани актеров, выше всяких похвал. Например, Джуда Лоу, который играет никогда не существовавшего понтифика папу Пия XIII, самого молодого за всю историю Ватикана и первого американца, вы уже вряд ли воспримете в других кинолентах. Про вечно комедийную актрису Дайан Китон и говорить не приходится: да, тут она в миллионный раз играет роль «мамы главного героя», но бог ты мой, как играет!

Интересно, что после запрета Ватикана снимать ленту в самом государстве Соррентино пришлось увеличивать бюджет, чтобы воссоздать декорации один к одному.

Будет ли продолжение: пока непонятно. Скорее всего, да.

№3. «КОРОНА»

10 серий, 9 часов 37 минут

Почему стоит посмотреть: сериал рассказывает о королеве Елизавете II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени. Именно так пишут в аннотациях к телефильму – на самом деле этот сезон охватывает лишь первые годы нахождения на престоле и ныне здравствующей королевы. Именно последний факт придает фильму пикантность: всегда интересно смотреть (пускай и вольное) прочтение биографии сильных и живых мира сего.

Эта драма стоила Netflix 156 миллионов – и вы буквально видите, куда вложен каждый доллар. Немудрено, что многие зрители считают, будто сериал сняло «Би-Би-Си» – педантичность и точность тут превыше всего. Хотя что касается исторической точности, то у специалистов есть некоторые вопросы. Но нам кажется, успех сериала кроется, скорее, не в исторических фактах, сколько в успешной попытке показать драму женщины, вынужденную отдать свою личную жизнь и семью на алтарь Монархии.

Особое внимание обратите на игру Клер Фой – кажется, мы не замечали одну из самых интересных британских актрис. И, безусловно, без нашей помощи вы отметите для себя игру Джона Литгоу, сыгравшего тут Черчилля.

Будет ли продолжение: да.

№4. «САУС ПАРК», 20-Й СЕЗОН

10 серий, 3 часа 43 минуты

Почему стоит смотреть: потому что это чуть ли не единственная ТВ-программа, где весело и по делу рассказывают, к каким чертям катится мир.

Возможно, эта аналогия прозвучит уж слишком прямолинейно, но, думается, она уместна. «Саус Парк» для американского (в первую очередь) и европейского зрителя стал такой анимационной версией «Шарли Эбдо». Издевательства над актуальными политическими темами, граничащие с абсурдом, – вот почему мы включили воскресший из мертвых сериал в эту подборку.

Да, мы прекрасно знаем, что у Трея Паркера и Мэтта Стоуна четкая позиция – ничего святого. Но дело не в наплевательском отношении к политкорректности. Просто Стэн, Картман и Кайл как никто другой артикулируют вопросы, которые у многих возникают к нынешней повестке дня. И за совершенно безумными и трэшовыми сюжетами с матюками и секс-темами стоит попытка ответить на вопрос: «Когда ж мы все с этим миром куда-то докатимся?»

Будет ли продолжение: да.

№5 «ВОЙНА И МИР»

6 серий, 6 часов 20 минут

Почему стоит смотреть: после школы «Война и мир» для большинства из нас свернулась до любовных интриг. То же прочили и очередной экранизации. Но, как ни странно, шестисерийный мини-сериал по гениальному роману сумел усилить истории про любовь, не поправ тему войны. Видимо, сказывается не только талант сценариста Эндрю Дэвиса (он автор «Карточного домика» и двух серий «Бриджит Джонс»), но и его возраст: в 80 лет пытаешься не сломать, но бережно сохранить и по возможности приумножить тексты гениев.

Безусловно, тревога о том, что сделают англичане с Leo Tolstoy, волновала всех читающих людей планеты. На удивление получился очень точный и увлекательный фильм, снимали который, кстати, не только в Британии, но и в Питере, и даже у границ Беларуси (в Вильнюсе и лесах Литвы). На родине в адрес экранизации раздавались брюзжащие голоса критиков, но что они против экономики: после премьеры фильма в Великобритании книга «Война и мир» стала бестселлером. Так что хотя бы ради этого обратитесь к книге.

Особого внимания заслуживает Пол Дано – в роли Безухова он превознес себя над мелкотемьем последних своих фильмов и превратился в состоявшегося нового героя Голливуда.

Будет ли продолжение: надеемся, что нет – классика все-таки.

№6 «ВИКТОРИЯ»

8 серий, 6 часов 43 минуты

Почему стоит смотреть: этот сериал критики советуют на фоне усиливающейся тоски по новым сериям «Короны». Тут тоже про королеву, но уже Викторию – ту самую, в честь которой назвали целую эпоху.

Не ждите глубоких психологических переживаний. Это не драма, а скорее мелодрама, где любовная линия главенствует над всем. Удивительно красивая (так и хочется написать «миленькая и маленькая») актриса Дженна Коулман буквально наслаждается своей ролью. И смена имиджа «девушка, которая снималась в «Докторе Кто» на «королева Виктория» ей явно к лицу.

Будет ли продолжение: да, уже этой зимой.

№7 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА»

10 серий, 10 часов 7 минут

Почему стоит смотреть: сложно сказать, случилась ли у HBO полноценная замена «Игре престолов», о чем мечтал топ-менеджмент телеканала последние годы. Но, судя по собранной аудитории и отзывам критиков, да: зрители получили полноценный сериал с отличными сценарием, актерами, режиссером и продюсерами. И самое главное – на экране всё это «отличное» получило грандиозное, в буквальном смысле киношное, воплощение.

Если все-таки задумаете смотреть «Мир Дикого Запада» за один присест, будьте готовы к тому, что к 4-5-й серии сюжет вроде бы начнет проседать, а вас откровенно потянет на кухню перекусить оставшимся после вечеринки салатиком. Не поддавайтесь соблазну, а внимательно слушайте и изучайте все детали на экране – от цвета платья до «случайно» оброненных слов, – и вам с лихвой воздастся в конце.

Будет ли продолжение: да, но не раньше 2018 года.

№8. «ПРОПОВЕДНИК»

10 серий, 7 часов 52 минуты

Почему стоит смотреть: этот сериал называют одной из самых амбициозных теленовинок в исполнении канала AMС и Сета Рогена, Эвана Голдберга и Сэма Кэтлина. Последние в какой-то момент решили, что о-о-очень провокационный комикс про пьяницу-священника, который ищет встречи с Богом, нужно поставить если не на большом, то хотя бы на ТВ-экране.

В итоге вышел достойный – временами смешной и философский, очень циничный и кровавый – фильм-комикс про Божью рать на Земле. Успех сериала во многом связан с исполнителем главной роли Домиником Купером, у которого прямо на лице (и в сценарии тоже, кстати) написано: «Мизантропия правит миром и мной».

Пикантность сериалу придает тот факт, что на английском языке имя Джесси Кастер (Jessie Custer) – анаграмма выражения «Тайный Иисус» (Secret Jesus).

Будет ли продолжение: да, уже весной.

№9. 11/22/63

8 серий, 7 часов 20 минут

Почему стоит смотреть: сериал по мотивам одноименного романа Стивена Кинга в жанре альтернативной истории. Смысловым центром 11/22/63 стало убийство Джона Фицджеральда Кеннеди (дата его смерти и послужила названием книги и сериала), которое благодаря машине времени пытается предотвратить школьный учитель из нашего времени в исполнении Джеймса Франко. (Не)безуспешно пытается, к слову.

Тут есть атмосфера 60-х (костюмы, декорации, музыка), но не хватает основного – приличного главного лица. Да простят нас любители творчества Джеймса Франко, но это не самая лучшая его роль: шаблонный, беззащитный перед перипетиями сценария и как будто вечно спрашивающий сам у себя: «Блин, куда я попал и что теперь делать?»

С другой стороны, тут есть захватывающая история, Сара Гадон и присутствие Минска, откуда только что вернулись Ли Харви Освальд с женой Мариной.

Будет ли продолжение: нет.

№10. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», 10-й СЕЗОН

6 серий, 4 часа 47 минут

Почему стоит смотреть: потому что мы очень сильно ждали. Но, дождавшись, ужаснулись: каждая серия – это испытание зрительского мужества и чувства прекрасного. Все карты раскрыты: Дана с Малдером на 99% (а это много, очень много!) уверены, что миром правит какая-то мерзкая клика, ставящая эксперименты над человечеством. Ну ладно, Малдер – с ним всегда все было понятно, но Дана?! Нам только и остается, что потупиться в пол и краснеть: за человека-жабу, за их нового напарника – этакого местного Киселева и исламиста в образе кого-то из Библии.

Критики в один голос говорят, что Дэвид Духовны застрял в «Блудливой Калифорнии» всерьез и надолго: мол, Малдер для него слишком не свой герой. Хотя, с другой стороны, Джиллиан Андерсон играет все так же хорошо – и ради нее сериал стоит посмотреть хотя бы одним глазком.