Ассиметричный Путин 1.01.2017, 18:59

5,468

Дезинформация – излюбленное оружие в войне правителя РФ с цивилизованным миром.

Американскому телеканалу CNN намеренно дали ложную информацию о закрытии президентом РФ Владимиром Путиным американской школы в Москве, написал в "Фейсбуке" российско-американский историк Юрий Фельштинский.

Историк отметил, что заявление американских СМИ, что Путин в качестве асиметричного ответа на высылку российских дипломатов из США хочет закрыть в Москве американскую школу, в которой учатся 1200 детей сотрудников посольств, а также дети американцев, живущих и работающих в России, вполне укладывается в логику президента РФ.

"Барак Обама борется с российским шпионажем против США. Путин борется с американскими детьми в России. Логично? Привычно? Дезинформация – еще один вид оружия в ассиметричной войне Путина с миром", – заявил он.

Фельштинский добавил, что МИД России уже опроверг сообщение о закрытии школы и подверг опубликовавший эту информацию телеканал CNN резкой критике за клевету в адрес российского правительства.

"Кто именно передал телеканалу CNN – который с победой Дональда Трампа в США неожиданно для себя стал самым смелым и самым антироссийским каналом в Америке – информацию о закрытии школы, нужно еще разбираться. И закроют ли школу после 1 января нового 2017 года или нет, мы скоро увидим", – добавил он.

Историк подчеркнул, что теперь в Америке понимают, что Путин может ассиметрично ударить по американским детям в России.

"Удары по детям мы воспринимаем болезненнее, чем по себе. Перед тем, как в конце концов в августе 1940 года убить Льва Троцкого, Иосиф Сталин расправился со всеми его детьми. Дочь Троцкого Зинаиду он довел до самоубийства тем, что лишил семью Троцких гражданства и права вернуться в СССР. 5 января 1933 года психически неуравновешенная женщина покончила самоубийством, отравившись газом. Сергея Седова – младшего сына Троцкого – он арестовал в 1936 году и расстрелял в 1937-м. Льва Седова – старшего сына Троцкого – он убил в феврале 1938 года в Париже с помощью своего агента, сотрудника НКВД Марка Зборовского, заблаговременно засланного в окружение Троцкого. Сталин знал, что обычно родители любят своих детей, и больнее всего бить не по родителям, а по детям. (Сам Сталин был редким исключением из этого правила. Детей своих он не любил. Его старший сын Яков однажды неудачно пытался покончить самоубийством. Отец потом за это дразнил его: даже с собой покончить не сумел...), – пишет Фельштинский.

По мнению Фельштинского, бить по детям, означает попытку подражать Сталину.

"Пока что в России и США мы слышим лишь возгласы о "мудрости Путина", отказавшегося отвечать на высылку из США 35 российских дипломатов и закрытие двух российских учреждений в Америке. Действительно, зачем суетиться раньше времени, если есть основания считать, что после 20 января, когда в Белый дом придет Дональд Трамп, дипломатам разрешат вернуться, а здания возвратят России? Как сказал уходящий президент Барак Обама, обращаясь к будущему президенту Дональду Трампу, строить нужно мосты, а не стены. Обама имел в виду Мексику. Трамп, много месяцев настаивающий именно на возведении стены, оборачивает теперь этот лозунг против Обамы. 20 января он планирует начать строительство длиннющего моста в Россию", – добавил он.

Историк подытожил, что новый год не обещает быть скучным.

29 декабря Государственный департамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов. В заявлении спикера Госдепа Марка Тонера говорится, что их действия "не соответствовали дипломатическому или консульскому статусу".

Кроме того, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против ФСБ и ГРУ, трех российских компаний, занимающихся интернет-технологиями, а также шести граждан РФ в связи с их вероятной причастностью к кибератакам на государственные и политические институты США.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что ответ России на новые санкции будет основан на принципе взаимности и причинит существенный дискомфорт США. CNN со ссылкой на американского чиновника сообщило, что российское правительство распорядилось закрыть англо-американскую школу в Москве в ответ на новые антироссийские санкции.

30 декабря Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла информацию о закрытии в Москве англо-американской школы.