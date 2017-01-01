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С Нового года ряд услуг мобильной связи стал недоступным для белорусов

  • 1.01.2017, 19:49

С 1 января мобильные операторы закрывают некоторые услуги и предлагают новые сервисы.

Компания МТС с 1 января 2017 года закрывает услугу "4G Безлимит". В компании напоминают, что в сети LTE можно расходовать трафик, предоставляемый по тарифным планам и актуальных интернет-услугах МТС, а также новому приложения оператора — "Открытый интернет". Никаких дополнительных действий для этого не требуется, сообщает euroradio.fm.

Компания velcom в свою очередь с 1 января прекращает услугу "Мобильное ТВ" (iTV velcom). Пользователям предлагают подключить сервис нового поколения для просмотра телевидения и кино — интерактивное телевидение voka. Это дополнение доступно владельцам гаджетов, стационарных компьютеров и ноутбуков, а также телевизоров.


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