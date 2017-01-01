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Назначен новый посол Израиля в Беларуси

  • 1.01.2017, 19:39
Алон Шохам
Фото: jewishkz.com

Им стал профессиональный дипломат родом из Латвии.

В воскресенье, 1 января было объявлено имя нового посла Израиля в Минске. На этой должности утвержден Алон Шохaм - профессиональный дипломат, выходец из Латвии, который знает русский язык, сообщает «Радыё Свабода».

Ранее Шохам работал руководителем консульского департамента МИД Израиля. Весной 2016 года в течение месяца Шохaм был в Беларуси и занимал должность временного поверенного в делах Израиля.

В августе 2015 года было объявлено о решении правительства Израиля закрыть посольство Израиля в Беларуси. В марте прошлого года было принято решение сохранить представительства Израиля в Минске, но было неизвестно, в каком именно формате и составе оно будет работать.

С 26 ноября 2015 года между Израилем и Беларусью действует безвизовый режим.


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