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1 января 2017, воскресенье, 20:57
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Названы лучшие видео-миниатюры 2016 года

  • 1.01.2017, 19:59

В коротких видео в формате gif зачастую укладывается целая история, не требующая много времени на просмотр.

В 2016 году гифки окончательно вернулись в нашу жизнь. Как оказалось, во многих случаях этот формат все еще удобнее видео — в коротких, беззвучных гифках зачастую укладывается целая история, не требующая много времени на просмотр.

Один из главных источников таких историй — раздел /r/gifs на Reddit.

«Медуза» выбрала оттуда несколько десятков лучших гифок 2016 года и сложила их в одно видео. Что еще делать 1 января, кроме как смотреть гифки?!


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