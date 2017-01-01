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Трамп обогатил шведский язык на еще одно слово

  • 1.01.2017, 20:10

Лингвисты Швеции официально ввели в язык слово «трампизация»

Эксперты в Швеции официально ввели в обращение новое слово, навеянное выступлениями избранного президента США Дональда Трампа, сообщает interfax.com.ua.

Речь идет о слове "Trumpifiering", которое можно перевести как "трампизация".

Члены специального совета по вопросам языка, работающего при министерстве культуры Швеции, пояснили, что это слово означает "публичное выступление в таком стиле, при котором цель - высказаться, чтобы быть замеченным, не думая о последствиях и о фактах".

В общей сложности, шведский совет по вопросам языка одобрил 43 новых слова, "родившихся" в 2016 году.


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