«Лукойл» решил не сокращать поставки нефти в Беларусь 1.01.2017, 20:19

Подписанный на 2017 год контракт аналогичен тому, что был заключен на 2016-й.

"Лукойл" заключил контракт с "Лукойл-Беларусь" на поставку нефти в объеме 2,5 млн тонн в 2017 году, сообщает tut.by.

Ориентировочная стоимость контракта составила около 550 млн долларов плюс или минус 5%. Поставки будут осуществляться трубопроводным транспортом в соответствии с согласованным графиком месячных поставок, отмечается в сообщении. Сделка совершена на условиях DDU Новополоцк (ОАО "Нафтан") и/или Мозырь (ОАО "Мозырский НПЗ").

На 2016 год "Лукойл" заключил аналогичный контракт с "Лукойл-Беларусь".

Власти Беларуси и России до сих пор не могут урегулировать нефтегазовый конфликт.

Вице-премьер Владимир Семашко заявлял, что решение по нефтегазовым вопросам с Москвой должно быть найдено не позднее I квартала 2017 года.

Беларусь желала в 2016 году получить 24 млн тонн российской нефти. Но поставки были сокращены до 18 млн тонн из-за долга Минска по газу.

"Лукойлу" в Беларуси необходимо поддерживать работу сети своих заправок. Согласно данным компании, компании принадлежат 81 АЗС, а также 5 нефтебаз и 3 газонаполнительные станции.