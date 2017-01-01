Милиционер стрелял в минчанина в новогоднюю ночь 1.01.2017, 20:49

Рано утром 1 января в квартире по улице Любимова в Минске произошел конфликт между 28-летним парнем и сотрудником милиции.

Версии правоохранителей и родственников минчанина расходятся. Но достоверно известно, что милиционер стрелял в парня, пострадавший сейчас находится в больнице.

В ГУВД Мингорисполкома сообшили, что 1 января около 6.40 в милицию поступил сигнал о шуме в квартире, на место выбыл сотрудник, один. Вышедший на звонок из квартиры молодой человек напал на него, пытался завладеть табельным оружием.

Поэтому милиционер, предупредив правонарушителя, произвел предупредительный выстрел, а затем «ранил нападавшего в мягкие ткани». Задержал его. Потерпевший прооперирован, у сотрудника милиции – черепно-мозговая травма.

По факту сопротивления органов внутренних дел возбуждено уголовное дело (ст. 363 УК).

Мать раненого 28-летнего Андрея не верит, что сын спровоцировал инцидент. Он один открывал дверь, а за ней было несколько сотрудников милиции, «два точно», сообщила она БелаПАН.

«Это могут подтвердить свидетели», - заявила Галина.

По ее словам, на место происшествия приезжали сотрудники милиции, Следственного комитета, извлекли две пули, одну – из линолеума в тамбуре подъезда.

У Андрея задета часть легкого, рассказала его мать. Он сейчас находится в 432-м главном военном клиническом госпитале Вооруженных сил под охраной в стабильно тяжелом состоянии. В сознании, но не разговаривает. Мать к сыну не пускают.