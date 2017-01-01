Такса, улегшаяся на огромного пса, стала звездой сети 1.01.2017, 21:45

Видеоролик с собаками всего за сутки собрал более 43 тысяч просмотров.

У каждого животного есть свое место, где он ест, спит и играет. Но иногда эти самые места можно соединить.

Так сделала маленькая такса, которая захотела спать, но перепутала кровать и своего друга – большого пса породы лабрадор, сообщает newsyou.info.

Малыш пришел к собаке, которая мирно спала на полу кухни и просто выпрыгнула на него сверху. Таким образом он соединил желание поспать и побыть с другом.

Видеоролик милой дружбы двух собак всего за сутки собрал более 43 тысяч просмотров.