Такса, улегшаяся на огромного пса, стала звездой сети
- 1.01.2017, 21:45
Видеоролик с собаками всего за сутки собрал более 43 тысяч просмотров.
У каждого животного есть свое место, где он ест, спит и играет. Но иногда эти самые места можно соединить.
Так сделала маленькая такса, которая захотела спать, но перепутала кровать и своего друга – большого пса породы лабрадор, сообщает newsyou.info.
Малыш пришел к собаке, которая мирно спала на полу кухни и просто выпрыгнула на него сверху. Таким образом он соединил желание поспать и побыть с другом.
Видеоролик милой дружбы двух собак всего за сутки собрал более 43 тысяч просмотров.