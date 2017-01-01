Стали известны подробности стрельбы милиционера по минчанину на Новый год 17 1.01.2017, 22:07

По утверждению свидетелей, 28-летнего рабочего «Керамина» в буквальном смысле хладнокровно расстреляли.

Новые подробности перестрелки в новогоднюю ночь в столице сообщает "Ежедневник".

Как рассказала журналистам читательница, происшествие случилось уже под утро 1 января. В милицию поступил звонок о том, что соседи в доме 28 по проспекту газеты "Звязда" слишком шумят и не дают спать. Милиция по указанному адресу прибыла оперативно, так как опорный пункт находился в соседнем доме.

По словам читательницы, на вызов прибыли три стража правопорядка, к которым на площадку и вышел хозяин квартиры, на шум в которой жаловались соседи. Само собой, 28-летний работник ОАО "Керамин" был подвыпивший. Что случилось дальше, никто не видел, так как гости оставались внутри квартиры. Но неожиданно они услышали выстрелы и выбежали на площадку.

По утверждению свидетелей, хозяина квартиры в буквальном смысле хладнокровно расстреляли: один выстрел сотрудник милиции якобы сделал в спину, а другой - по ногам. При этом сам стрелявший милиционер сразу же убежал с места происшествия, а два других остались.

Родители и друзья пострадавшего сейчас пребывают в шоке. Они просто не понимают, что произошло, и как в центре Минска, в Новогоднюю ночь сотрудники милиции вот так вот хладнокровно могли застрелить человека. По словам свидетелей, работник "Керамина" был вполне спокойным человеком, не обладал никакими навыками рукопашного боя и не имел при себе никакого оружия. Иными словами, даже если допустить, что он начал оказывать милиции сопротивление, трое стражей правопорядка совершенно спокойно могли скрутить пьяного дебошира без применения огнестрельного оружия.

В настоящее время к разбирательству произошедшего подключился Следственный комитет. Сам 28-летний житель Минска находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский рассказал другую версию событий.

"По предварительной информации, ситуация развивалась так. В 6.40 в милицию поступил звонок, что в квартире по соседству всю ночь шум и гам, который мешает отдыхать. Надо понимать, что этом городском отделе милиции, куда поступил звонок, всю ночь люди на вызовах находятся, поэтому на вызов отправляли, кого могли. По вызову на место прибыл один сотрудник милиции. Дверь квартиры открыл гражданин, который сразу же начал вести себя агрессивно и неадекватно. Он причиняет сотруднику милиции физические повреждения и пытается завладеть его табельным оружием. Сотрудник милиции эту попытку пресекает. Сначала он делает устное предупреждение, потом - предупредительный выстрел. Гражданин на это не отреагировал, и тогда сотрудник милиции производит два выстрела и причиняет дебоширу ранения. В итоге гражданин доставлен мидицинское учреждение, прооперирован и его жизни ничего не угрожает. Сотрудник милиции доставлен с госпиталь МВД с черепно-мозговой травмой. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.363 ч.2 Уголовного кодекса Беларуси (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок)", - пояснил Александр Ластовский.