В Монтане лось устроил гонки с ехавшим по шоссе автомобилем 1.01.2017, 22:49

Сидевшая за рулем американка призналась, что лучшего подарка на Рождество у нее никогда не было.

В американском штате Монтана лось устроил «забег» с ехавшим по шоссе автомобилем, сообщает ABC News Radio (перевод – lenta.ru).

Свидетельницей необычного поведения животного стала американка Джессика Ричардс, которая сняла его на видео и выложила в Facebook. Судя по ролику, лось пробежал по краю шоссе несколько десятков метров и только потом остановился и ушел в лес. Происходящее автор видео комментировала возгласами, которые на русский можно перевести примерно так: «Ну, ни фига себе!» и «О, господи! Это безумие!»

По словам Ричардс, ей много раз попадались знаки, предупреждающие о возможном переходе трассы лосями, но увидеть сохатого на шоссе ей раньше ни разу не удавалось. После долгожданной «встречи» американка призналась, что лучшего подарка на Рождество у нее никогда не было.