Что изменилось в Беларуси с 1 января 1.01.2017, 23:04

Белорусы скоро почувствуют на себе ряд нововведений правительства.

«Радыё Свабода» подготовило обзор 10 наиболее важных изменений, которые уже с 1 января почувствуют на себе белорусы.

1. Начинается поэтапное увеличение пенсионного возраста.

С 1 января ежегодно на шесть месяцев будет повышаться пенсионный возраст до достижения мужчинами 63 лет, женщинами - 58 лет (ранее пенсионный возраст для мужчин начинался в 60 лет, для женщин - в 55 лет).

Соответственно в 2017 году устанавливается пенсионный возраст для мужчин - 60 лет и 6 месяцев, для женщин - 55 лет и 6 месяцев.

2. Повышение налога на электросвязь

С 1 января все услуги электросвязи будут облагаться налогом на добавленную стоимость по повышенной ставке 25%. Ранее эта ставка применялась только в отношении услуг, которые оказывались абонентам.

3. Выросли тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги

Согласно постановлению правительства, с 1 января теплоэнергия стала дороже на 17% - 15,6098 рубля за 1 Гкал. На 17% выросла и цена природного газа в отопительный период для населения.

При увеличении тарифов расчетные платежи семьи из трех человек, проживающей в типовой двухкомнатной квартире, при нормативном потреблении услуг возрастут на 10,98 рубля и составят в отопительный период 79,38 рубля.

4. На ценниках будут писать цены в килограммах и литрах

С 1 января продуктовым магазинам рекомендовано указывать на ценниках, сколько стоит килограмм или литр товара. Этот шаг в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли объясняют тем, что упаковки бывают нестандартные, что не позволяет пожилым людям сориентироваться, если они хотят купить дешевле товар.

Если товар меньше 250 граммов или миллилитров, рекомендуется указывать цену за 100 г (мл); для товаров свыше 250 г (мл) - цену за 1 кг (л).

Пока на исполнение рекомендации торговым объектом дается два месяца, а с 1 июля 2017 года рекомендация станет обязанностью.

5. Все интернет-магазины освоят ЕРИП

С Нового года все интернет-магазины должны обеспечить возможность оплаты через систему ЕРИП. Это требование касается как юридических лиц, так и предпринимателей, которые продают товары в интернет-магазинах.

ЕРИП (Единое расчетная информационное пространство) - автоматизированная система, которая позволяет мгновенно оплачивать товары и услуги через интернет. Она была создана в 2008 году.

6. Новый уровень минимальной зарплаты

Согласно постановлению правительства, с сегодняшнего дня размер месячной минимальной зарплаты повышается до 265 рублей.

Минимальная заработная плата устанавливается ежегодно 1 января и индексируется в зависимости от инфляции. До сих пор она составляла 230 рублей.

7. Новая базовая величина

Базовая величина выросла с 21 до 23 рублей (на 9,5%). Последний раз базовая величина повышалась год назад - с 180 тысяч до 210 тысяч рублей.

8. Белорусская железная дорога упростило правила провоза домашних животных

Нововведение касается пассажиров, которые перевозят животных в таре, которая не превышает по сумме трех измерений 200 см. В этом случае пассажиру не надо выкупать все места в купе, как было раньше.

Дополнительная плата за провоз комнатных животных в этом случае также браться не будет.

Однако большие собаки должны перевозиться в отдельном купе купейного вагона при наличии намордника и поводка.

9. Старыми деньгами больше нельзя расплачиваться

С 1 января более нельзя расплачиваться белорусскими рублями образца 2000 года.

Их можно обменять на новые в течение следующих 5 лет без ограничения и взыскания комиссионного вознаграждения в банках.

10. Уменьшился налог на собак

Согласно новым правилам, ставка налога, независимо от роста собаки, не может превышать 0,3 базовой величины для обычных пород и 1 базовой величины для потенциально опасных пород.

Как раньше, конкретную ставку налога определяют местные власти, но они не могут сделать его меньшим половины максимальной ставки. Платить налог нужно владельцем собак старше 3 месяцев.