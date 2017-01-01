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Виталий Гурков: Пусть самой трудной задачей в Новом году будет выбрать лучшее из хорошего

  • 1.01.2017, 23:28

12-кратный чемпион мира по муай-тай поздравил белорусов с Новым годом.

Рождество и Новый год — время мечтаний и желаний, воспоминаний о чудесах детства и надеждах на чудеса в будущем, о мечтах осуществленных и будущих.

12-кратный чемпион мира по тайскому боксу и участник группы «Brutto» Виталий Гурков рассказал «Белсату» о том, как отмечал Новый год в детстве, какие подарки получал от родителей и порассуждал о том, что закаляло его характер.

Виталий Гурков победил звезду китайского К-1 — Мергена Билялова, непобедимого доселе казахского бойца, и отпраздновал победу поднятием бело-красно-белого флага.


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