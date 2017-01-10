В Афинах умер консул России
- 10.01.2017, 7:35
55-летний дипломат Андрей Маланин был найден лежащим на полу своей квартиры.
В российском посольстве в Греции подтвердили смерть консула в Афинах Андрея Маланина. Как сообщают греческие СМИ, он был найден мертвым в своей квартире
В Афинах скончался консул России Андрей Маланин. Как сообщает «РИА Новости», эту информацию подтвердили в российском посольстве.
По данным ТАСС, смерть наступила по естественным причинам.
«Посольство может подтвердить факт кончины заведующего консульским отделом. Смерть наступила от естественных причин», — сообщили в российском диппредставительстве в Афинах.
Эту информацию также подтвердили РБК в МИД России.
По информации издания Alpha Press, 55-летний дипломат Андрей Маланин был найден мертвым в своей квартире на улице Герода Аттика. По информации издания, дипломат не пришел утром на работу и не отвечал на звонки.
Коллеги приехали к Маланину домой вместе с полицией и вскрыли дверь, которая была закрыта на ключ изнутри. Тело консула лежало на полу.
Правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего.