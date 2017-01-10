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В Афинах умер консул России

  • 10.01.2017, 7:35

55-летний дипломат Андрей Маланин был найден лежащим на полу своей квартиры.

В российском посольстве в Греции подтвердили смерть консула в Афинах Андрея Маланина. Как сообщают греческие СМИ, он был найден мертвым в своей квартире

В Афинах скончался консул России Андрей Маланин. Как сообщает «РИА Новости», эту информацию подтвердили в российском посольстве.

По данным ТАСС, смерть наступила по естественным причинам.

«Посольство может подтвердить факт кончины заведующего консульским отделом. Смерть наступила от естественных причин», — сообщили в российском диппредставительстве в Афинах.

Эту информацию также подтвердили РБК в МИД России.

По информации издания Alpha Press, 55-летний дипломат Андрей Маланин был найден мертвым в своей квартире на улице Герода Аттика. По информации издания, дипломат не пришел утром на работу и не отвечал на звонки.

Коллеги приехали к Маланину домой вместе с полицией и вскрыли дверь, которая была закрыта на ключ изнутри. Тело консула лежало на полу.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего.


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