США внесли главу Следственного комитета РФ в список Магнитского 10.01.2017, 7:55

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Кроме того, в список попали два депутата Госдумы.

Минфин США внес в «список Магнитского» главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Кроме того, в список попали депутат Госдумы Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которых Великобритания обвинила в причастности к убийству Александра Литвиненко, сообщает meduza.io.

Также в список включили следователя Станислава Гордиевского, который участвовал в деле Hermitage Capital и упоминался в первой версии «списка Магнитского», и Геннадия Плаксина — одного из руководителей «Универсального банка сбережений», который принадлежал предпринимателю Дмитрию Клюеву. Клюева фонд Hermitage Capital обвинял в организации хищения 5,4 миллиарда рублей из бюджета РФ.

США включали в «список Магнитского» людей, которых считают причастным к нарушению прав человека в РФ. Фигурантам списка запрещен въезд в США, их активы на территории страны замораживаются. В конце декабря 2016 года президент США Барак Обама распространил действие «закона Магнитского» на весь мир.

«Закон Магнитского» был принят в декабре 2012 года. Поводом для его принятия стала смерть юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году.