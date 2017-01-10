Усадьба Рейтанов на Брестчине получила реальный шанс на возрождение 1 10.01.2017, 8:07

5,144

Наследием знаменитого рода будут заниматься в рамках программы трансграничного сотрудничества между Беларусью и Польшей.

В Брестском облисполкоме подписано соглашение о взаимодействии в реализации данного совместного проекта между белорусскими и польскими партнерами, после чего будет подана заявка на соискание соответствующего гранта - средств международной технической помощи ЕС, пишет издание zarya.by.

Встрече заинтересованных сторон для обсуждения дальнейших шагов, итоговой юридической процедуре в торжественной официальной обстановке предшествовал предварительный этап подготовительной работы: для «запуска» эпохи усадебного ренессанса, получения возможности необходимого финансирования по линии Программы трансграничного сотрудничества «Польша – Беларусь – Украина 2014 – 2020» Ляховичским районным властям требовалось заручиться поддержкой партнеров с сопредельной польской территории.

Межгосударственное партнерство отразилось в последующих неоднократных визитах: польские партнеры, побывавшие в Ляховичах и Грушевке (месте нахождения усадьбы), и ознакомившиеся с остатками архитектурного наследия Рейтанов, также пришли к выводу: возрождать усадьбу можно и нужно. К слову, еще до нового года в необходимости воссоздать исторический объект в первозданном виде удалось заинтересовать министерства иностранных дел обеих стран.

- Идея восстановить знаковый не только для района исторический объект родилась в тесном сотрудничестве с нашими польскими коллегами. Переговоры по этому вопросу завершены, осталось оформить достигнутые договоренности подписанием соглашения. Проект, безусловно, интересный. История этой усадьбы тесно переплетается с историей белорусского и польского народов. Реализация задуманных планов позволит в дальнейшем создать на ее базе музей, который будет задействован в различных целях, в том числе и воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к родине. Здание, ожидающее реставрации, как и весь архитектурный ансамбль в целом, станут своего рода площадкой, где будут проводиться фестивали, встречи и другие мероприятия, востребованные с точки зрения укрепления связи поколений, сохранения исторического наследия. Надеемся, все получится, и через два года – на такой срок рассчитано воплощение проекта – будем отмечать торжественное открытие восстановленного ансамбля – высказал пожелание председатель Ляховичского райисполкома Вячеслав Сельманович.

Однозначно – старт проекта пришелся как нельзя более ко времени: затянувшийся период упадка с каждым годом все больше грозит усадьбе окончательным разрушением и превращением в руины. От бывшей усадьбы остались полуразрушенный двухэтажный дом, конюшни из красного кирпича, еще несколько поврежденных строений, редкие виды деревьев и фамильная каплица, построенная неподалеку...

В конце XIX столетия на фундаменте прежнего каменного был возведен тот самый упомянутый красивейший деревянный дом усадебного типа с мансардным этажом: срубленный из очень качественного опиленного бруса, снаружи обшитый досками. Его парадный фасад имел крыльцо, на резных деревянных столбах у которого была устроена терраса, в дом вела широкая двухмаршевая лестница. Украшением внутренних интерьеров являлись печи из голландского кафеля, паркет, роспись панелей и потолков, резьба, люстры и дорогая мебель, дом имел картинную галерею и охотничий зал.

Неумолимое время не оставило от былой роскоши и следа, зато сохранило-сберегло от пожаров само главное усадебное деревянное строение: после Великой Отечественной войны оно использовалось как клуб, потом – в качестве картофелехранилища, а затем заколотили-законсервировали – до лучших времен.

Вероятность их наступления в самом обозримом будущем достаточно велика: аналогичным образом участие в той же Программе ТГС предыдущего периода – с 2007-го по 2013-й – позволило наиболее объемно и полно представить богатство творческого наследия Наполеона Орды – известного художника, музыканта, композитора и публициста ХIХ века.

При благоприятном стечении обстоятельств вместе с усадьбой Рейтанов процесс реанимирования коснется и достопримечательности, выбранной участниками нынешнего проекта из Польши.

- Проекты подобного рода ранее успешно реализовывались не только в Брестской области, но и на Гродненщине. Сейчас в Программе трансграничного сотрудничества «Польша – Беларусь – Украина 2014 – 2020» выделен отдельный приоритет по воссозданию и сохранению культурного наследия, поэтому и интерес к участию в ней со стороны учреждений культуры и органов власти на различных уровнях огромный, – констатировал руководитель Представительства совместного технического секретариата в Бресте Максим Алданов.

Историческая справка

Имение в Грушевке, известное еще с XVI века, принадлежало роду Рейтанов: дворянам прусского происхождения, осевшим в Великом Княжестве Литовском после того, как король Ян III Собеский подарил имение краковскому рыцарю Рейтану за военные успехи в столкновении с татарами и турками под Веной. Развитие усадебного комплекса начинается с XVIII столетия, когда хозяином усадьбы становится Доминик Рейтан, заложивший двор в стиле классицизма на месте фольварка. Изначально дом был каменным, с четырехколонным деревянным портиком, парковый фасад имел террасу, центр газона занимал круг, в котором росла липа. В дальнейшем усадебный комплекс продолжал развиваться, стал крупным и доходным имением.