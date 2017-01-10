В Конгрессе США приравняли кибератаки РФ к терактам 11 сентября 10.01.2017, 8:14

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Конгрессмены Демократической партии предложили расследовать кибератаки по тому же принципу, что и события 11 сентября 2001 года.

Члены Конгресса США от демократической партии призвали создать независимую комиссию по образцу той, что занималась сентябрьскими терактами 2001 года, для расследования заявлений о вмешательстве России в выборы 2016 года, сообщает Reuters (перевод – РБК).

Авторы инициативы предложили принять «Закон о защите нашей демократии», который позволил бы создать независимую комиссию из представителей двух главных партий из 12 человек. При этом члены комиссии не должны состоять в Конгрессе, отмечает агентство.

После публикации сведений с обвинениями России во вмешательстве в американские выборы, в Конгрессе появилось сразу несколько инициатив по этому поводу. Высокопоставленные представители разведывательных комитетов в палате представителей и сенате США заявили, что доклад американской разведки о «вмешательстве России» в выборы 2016 года должен спровоцировать «решительный ответ», чтобы предотвратить подобное в будущем.

Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн заявили, что внесут в Конгресс проект «всеобемлющих» санкций против России в связи с обвинениями в кибератаках. «Я уверен, что конгресс одобрит новые санкции. Не знаю, подпишет ли их [избранный] президент Трамп. Но если две трети из нас проголосуют «за», они станут законом», — подчеркнул Маккейн.

После ознакомления с докладом разведки о российском вмешательстве в выборы президента Барак Обама в интервью телеканалу ABC рассказал, что больше всего недооценивал, как дезинформация и кибервзломы могут повлиять на «открытую» американскую систему. На вопрос журналиста, недооценил ли глава США президента России Владимира Путина, Обама ответил, что дал изначально верную оценку своему российскому коллеге.

«Я не думаю, что я недооценивал его, но полагаю, что я недооценил, в какой степени в этой новой информационной эпохе есть возможность у дезинформации, кибератак и прочих действий оказывать влияние на наше открытое общество, наши открытые системы, вмешиваясь в наши демократические практики, делая это, как мне кажется, все быстрее», — сказал американский лидер.

Министерство внутренней безопасности США признало избирательную инфраструктуру «критически важной», что расширило возможности правительства по защите выборов от кибератак.

Незасекреченную версию доклада о «вмешательстве России» в выборы американская разведка опубликовала 6 января. В нем утверждалось, что разведка США «с высокой долей уверенности» считает, что президент России Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США.