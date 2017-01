Власти Чили опубликовали ранее засекреченное видео с НЛО 5 10.01.2017, 8:21

Скриншот с видео youtube.com/ufosontherecord's channel

В небе над Чили настолько часто видят неопознанные летающие объекты, что здесь создана государственная комиссия по их изучению.

Недавно специалисты поделились сенсационным видео, признав, что "героем" съемки стал именно НЛО, передает National Geographic (перевод – liga.net).

Анализом информации о неопознанных объектах занимается Комитет по исследованию аномальных явлений в атмосфере (The Committee for the Study of Anomalous Aerial Phenomena, CEFAA). Это государственная организация, входящая в состав Департамента гражданской аэронавтики под юрисдикцией чилийских ВВС. На ее сайте содержится множество фотографий и заметок о встречах с НЛО по всему миру.

Данные, поступающие на рассмотрение CEFAA, тщательно анализируются. Чаще всего специалистам удается опознать объект, но бывают и исключения. По результатам изучения видеозаписи, сделанной военными летчиками в 2014 году, эксперты признали, что в небе действительно пролетел НЛО.

О результатах расследования сообщает Huffington Post; полная видеозапись, позволяющая каждому убедиться в отсутствии монтажа и эффектов, опубликована на YouTube.

Непонятный предмет был замечен летчиками 11 ноября 2014 года во время патрулирования прибрежного сектора к западу от Сантьяго. Представляя отчет, капитан флота описал НЛО как "плоскую вытянутую структуру с двумя тепловыми центрами". Земные радары его не зафиксировали.

Появившийся буквально из пустоты объект так же внезапно исчез в облаках. Всесторонне изучив все факторы, специалисты CEFAA установили, что объект не был птицей, куском космического мусора, насекомым, самолетом, парашютистом, дельтапланом или аномалией в атмосфере. Завершая доклад, комитет назвал объект "неопознанным".