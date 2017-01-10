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Чижа отлучили от коньяка и вина

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  • 10.01.2017, 8:28
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Правительство определило импортеров алкоголя на 2017 год.

По результатам подведения итогов конкурса, объявленного в конце прошлого года, обеспечением реализации исключительного права государства на осуществление импорта алкогольной продукции в 2017 году будут заниматься 28 компаний, сообщает ej.by.

В списке на 2017 год не оказалось входящей в принадлежащий опальному олигарху Юрию Чижу холдинг "Трайпл" компании "Акватрайпл". В прошлом году эта компания имела право на завоз виноградных и игристых вин и коньяка.

Среди поставщиков импортного алкоголя и полуфабрикатов на 2017 год фигурируют известные дистрибуторы («Гарсия»), ретейлеры («Евроторг», «Табак-Инвест», «Белвиллесден») и производители (Минский завод виноградных вин, «Минск Кристалл», «Завод Бульбаш»).

В прошлом году интересы государства в этой сфере обеспечивали 29 компаний, в 2015 году – 35.

Напомним, основной владелец группы компаний «Трайпл» Юрий Чиж был задержан КГБ 11 марта 2016 года. Вместе с бизнесменом в СИЗО КГБ угодили еще 5 человек, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. По словам главы КГБ Валерия Вакульчика, сумма ущерба по уголовному делу в отношении бизнесмена Юрия Чижа составляет около 12 млн долларов. Чиж вышел на свободу из СИЗО КГБ 14 сентября 2016 года.


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