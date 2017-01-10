Тысячи мексиканцев вышли на улицы из-за повышения цен на бензин 2 10.01.2017, 8:37

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Массовые протесты продолжаются в стране уже несколько дней.

Тысячи мексиканцев вышли на очередную акцию протеста в столице против повышения цен на топливо. Массовые протесты продолжаются в стране уже несколько дней, передает русская служба ВВС.

Люди недовольны ростом стоимости бензина и дизельного топлива. С 1 января правительство увеличило их цену на 20% и 16,5% соответственно. Подорожание топлива произошло на фоне обесценивания национальной валюты по отношению к доллару.

Очередная акция протеста началась после того, как президент Энрике Пенья Ньето встретился с лидерами профосоюзов и предпринимателями, чтобы обсудить, как смягчить эффект реформы.

Протестующие призывали президента уйти в оставку. Ранее мексиканский лидер призвал к спокойствию, заявив, что повышение цен на топливо необходимо из-за роста цен на нефть.

Два дня назад в ходе демонстраций погибли по меньшей мере шесть человек, более полутора тысяч были задержаны.

Во время протестов были разграблены сотни торговых точек, в том числе крупных сетевых магазинов.