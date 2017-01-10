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Британские ученые нашли способ лечить зубы без пломб

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  • 10.01.2017, 8:41
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Зубы можно «заставить» самостоятельно восстанавливать повреждения.

Команда из Королевского колледжа в Лондоне выяснила, что химическое вещество Tideglusib может заставлять клетки в зубной пульпе залечивать небольшие отверстия в зубах у мышей.

В исследовании, опубликованном в Science Reports (перевод – ВВС), говорится, что этот метод приводит "к полному и эффективному натуральному восстановлению".

У зубов очень ограниченные способности к регенерации. Если внутренняя зубная пульпа обнажается, организм человека способен производить тонкую полоску твердой зубной ткани дентина - слоя, находящегося непосредственно под эмалью, однако большие повреждения таким образом не залечиваются.

Обычно стоматологи лечат кариес c помощью пломб из металлической амальгамы или композита из порошкообразного стекла и керамики.

Однако пломбы нужно регулярно заменять, и исследователи надеются усилить естественную регенеративную способность зубов, чтобы они могли сами залечивать большие повреждения.

Препарат Tideglusib увеличивает активность стволовых клеток в пульпе зуба, что позволяет восстановить отверсия диаметром 0,13 мм в зубах у мышей, рассказали ученые.

Биорастворимая губка, пропитанная препаратом, помещалась в поврежденную часть зуба, сверху наносилось защитное покрытие.

По мере того, как губка разлагалась, ее заменял дентин, и зуб заживал.

В настоящее время ученые исследуют, можно ли таким же образом восстанавливать более крупные повреждения зубов.


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