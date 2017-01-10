Под Псковом фура врезалась в автобус с белорусскими детьми 10.01.2017, 8:48

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Белорусы возвращались из Санкт-Петербурга после спортивных соревнований.

На территории Псковской области фура врезалась в автобус с детьми из Беларуси, сообщает nn.by.

По информации местных СМИ, пять человек получили небольшие травмы: из них 3 детей и 2 взрослых. Погибших нет.

ДТП произошло вечером 9 января. Фура «Рено» врезалась в автобус, который ехал в том же направлении.

В автобусе ехали 41 ребенка и 12 взрослых. Дети возвращались из Санкт-Петербурга после спортивных соревнований.