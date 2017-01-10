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Президент ОАЭ призвал провести всеобщую молитву о дожде

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  • 10.01.2017, 9:05
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Имамы объяснят, как прочитать молитву, для этого в мечетях пройдут специальные лекции.

Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян призвал провести во всех мечетях страны молитву о дожде.

Имамы объяснят молящимся, как прочитать молитву, для этого в мечетях пройдут специальные лекции, передает РИА "Новости".

Президент будет лично присутствовать на церемонии в Большой Мечети Шейха Заеда в Абу-Даби.

Как пишет издание The National, фермеры в ОАЭ в последнее время прекратили высаживать семена из-за недостатка воды.

По данным национального центра метеорологии и сейсмологии, в 2016 году с января по март в ОАЭ прошли сильные дожди, причем уровень осадков был выше, чем в аналогичный период 2015 года. Однако в целом в прошлом году наблюдался недостаток дождей.

Этой зимой в ОАЭ стоит преимущественно солнечная и теплая погода.


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