Эксперты: Инвесторы не поверят Лукашенко 8 10.01.2017, 9:16

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Отмены виз на пять дней мало для того, чтобы заманить иностранный капитал в диктаторскую страну.

Введение безвизового режима для граждан 80 стран, включая Евросоюз, значительно облегчает жизнь инвесторам и партнерам по бизнесу. Сейчас они могут свободно прилетать в Беларусь: пять дней для проведения переговоров и обсуждения состояния дел вполне достаточно, пишет «Завтра твоей страны».

Какие еще решения предстоит принять межведомственной рабочей группе по совершенствованию инвестиционного климата для привлечения в экономику новых капиталовложений из-за границы?

Ухудшение финансового состояния компаний, в том числе имеющих иностранный капитал, снижение производительности труда, нестабильные правила игры для бизнеса, большое количество уголовных дел в отношении крупных бизнесменов — все эти факторы негативно сказываются на привлекательности Беларуси для иностранных инвесторов, которые и без того не очень стремятся вкладывать капитал в белорусскую экономику.

В прошлом году снижение инвестиционной активности продолжилось. По данным Белстата, за девять месяцев прямые иностранные инвестиции в экономику сократились на 6,4% по сравнению с таким же периодом 2015 года.

Планы правительства и прогноз Всемирного банка на 2017 год по возможному объему прямых иностранных инвестиций на чистой основе совпадают — 1,4-1,5 миллиардов долларов.

Начавшая работу межведомственная группа призвана разработать шаги по улучшению инвестиционного климата и привлечению иностранного капитала. До начала февраля подчиненным правительству организациям предстоит предоставить в Министерство экономики предложения по совершенствованию инвестиционного климата. А к 20 февраля ведомство предоставит рабочей группе план мероприятий в этом направлении.

Упор на институт частной собственности и гарантии безопасности

Объем прямых иностранных инвестиций Беларуси, как правило, невелик – 1,5-2 миллиарда долларов в год. Показатель прямых иностранных инвестиций на душу населения практически не менялся на протяжении шести лет, составляя примерно 180 долларов на душу населения.

Сокращение прямых иностранных инвестиций наблюдается не первый год: 2,1 миллиарда в 2013 году, 1,8 – в 2014-м, 1,6 – в 2015-м. При этом около 80% ежегодных вложений – реинвестированные активы.

Чтобы увеличить количество новых инвестиций, правительству предстоит много поработать прежде всего на улучшение бизнес-климата в стране, считает эксперт по экономике Либерального клуба Антон Болточко. Ведь именно на деловой климат для внутреннего бизнеса обращает внимание инвестор.

– Инвестор, рассчитывающий на долгосрочное сотрудничество, не поверит, что к нему будут относиться лучше, чем к национальному бизнесу. Привлекая иностранных инвесторов, стоит исходить из принципа: все, что хорошо для национального бизнеса, будет также хорошо и для них, – комментирует экономист.

Среди конкретных шагов, эксперт называет обеспечение прав собственности. Чтобы инвестор не боялся экспроприации имущества.

— Без такой гарантии притока инвестиций ожидать не стоит, — убежден Антон Болточко.

Отказ от директивной экономики и возврат отечественного капитала

– Чтобы создать благоприятный деловой климат, стоит отказаться от ручного управления экономикой, изменить правовую судебную систему, изменить отношение к частной собственности, – считает экс-глава Национального банка Станислав Богданкевич.

Эксперт говорит, что иностранный капитал придет в страну после того, как в ней начнутся структурные реформы, в рамках которых произойдет улучшение бизнес-климата. Это скажется в первую очередь на возврате выведенного за пределы страны капитала отечественного бизнеса.

– Привлекать в экономику стоит любых инвесторов, и мелких, например, из Балтийских стран, Польши, Словакии, Чехии, и крупных. Прямые иностранные инвестиции, вместе с достижением положительного сальдо торгового баланса, позволили бы накопить золотовалютные резервы до нужной величины — как минимум до 10 миллиардов долларов, – говорит эксперт.

Привлекать инвестиции может и сам бизнес, если получит условия, которые позволят ему встать на ноги.

– Оживить бизнес поможет снижение налогообложения. Налог на добавленную стоимость – хотя бы до уровня России и Казахстан, – считает Станислав Богданкевич. – Не помешает отказаться и от чрезмерного вмешательства надзорных органов, налоговой инспекции и Госконтроля.

Но глобальные перемены, по мнению финансиста, произойдут только после коренных изменений в макроэкономике.

– Есть прямая зависимость между экономическим развитием и политической системой. История имеет немало доказательств того, что страны, где придерживались принципа невмешательства властей в экономику, а законодательство в отношении бизнеса было более либеральным, шли быстрыми темпами, а там, где процветал авторитаризм, были рецессия, стагнация, диспропорции в экономике, – говорит экс-глава Нацбанка.