В Борисове из «заминированной» школы эвакуировали почти 350 человек 6 10.01.2017, 9:22

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Фото: kp.by

Причиной эвакуации стало второе за полгода сообщение о минировании средней школы № 16.

Сообщение о минировании здания учебного заведения, расположенного по улице Госпитальной, 36 поступило 9 января в 14.58, пишет БелаПАН.

Руководство школы приняло решение об эвакуации из здания 293 детей и 50 преподавателей.

Прибывшие на место специалисты провели обследование школы, взрывоопасных предметов не обнаружено.