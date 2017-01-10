закрыть
10 января 2017, вторник, 10:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Борисове из «заминированной» школы эвакуировали почти 350 человек

6
  • 10.01.2017, 9:22
  • 8,618
Фото: kp.by

Причиной эвакуации стало второе за полгода сообщение о минировании средней школы № 16.

Сообщение о минировании здания учебного заведения, расположенного по улице Госпитальной, 36 поступило 9 января в 14.58, пишет БелаПАН.

Руководство школы приняло решение об эвакуации из здания 293 детей и 50 преподавателей.

Прибывшие на место специалисты провели обследование школы, взрывоопасных предметов не обнаружено.


Мнение

Маніфест беларуса
Маніфест беларуса Зьміцер Дрозд
Гибридная система имени Шарикова
Гибридная система имени Шарикова Игорь Эйдман
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции Олег Волчек
Такие суды нам не нужны!
Такие суды нам не нужны! Михаил Пастухов


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле