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Видеофакт: чудо-гол Мохда Фаиза Сабри признан лучшим в 2016 году

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  • 10.01.2017, 9:28
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Малазийский футболист получил приз за самый красивый гол минувшего года.

На состоявшейся 9 января церемонии вручения призов Международной федерации футбола за 2016 год, был отмечен малазиец Мохд Фаиз Субри.

Футболист получил приз имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол минувшего года, пишут naviny.by.

16 февраля в поединке между «Пинангом» и «Пахангом» Сабри исполнил штрафной удар, после которого мяча полетел по совершенно немыслимой траектории, сбив с толку голкипера.


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